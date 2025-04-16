Драка, аресты, уголовное дело. Как в московском метро снимали девушку в никабе

СК возбудил дело в отношении напавшего на пенсионерку из-за никаба в метро Москвы

СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигранта, который напал на пенсионерку в московском метро. Причиной конфликта стала видеозапись — пожилая пассажирка снимала мужчину и его спутницу в никабе. После этого начался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Мужчина набросился на пенсионерку с кулаками и сломал ей планшет, сама же женщина попыталась стянуть с его спутницы никаб. Пенсионерка оказалась бывшей заложницей банды Шамиля Басаева и рассказала, что до сих пор боится людей в мусульманской одежде в общественных местах.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигранта, который напал на пенсионерку в московском метро.

«В СМИ сообщается, что приезжий напал на пенсионерку в столичном метрополитене. Причиной конфликта стала видеозапись, которую она вела в отношении мужчины и другой пассажирки. Их внешний вид женщина сочла подозрительным и сделала замечание по этому поводу, в связи с чем мужчина набросился на нее, разбив планшет», — говорится в сообщении ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что напавший на пенсионерку 21-летний Ибодуллозода М. раскаялся и признал вину. Его уже арестовали на 13 суток.

Что произошло?

14 апреля «Осторожно, новости» сообщил, что в Москве пенсионерку арестовали после попытки снять никаб с пассажирки метро. По данным Telegram-канала, 61-летняя жительница столицы Наталья Ивановна в поезде на станции «Филатов луг» увидела пассажирку в головном уборе. Женщина показалась ей подозрительной, после чего она достала телефон и начала снимать. Спутник женщины в никабе сделал пенсионерке замечание, затем завязался конфликт, который перерос в драку.

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«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что Наталья Ивановна во время словесной перепалки в вагоне поезда хватала пассажирку за голову и пыталась снять с нее никаб. Закончилось все полицией и протоколом о мелком хулиганстве. Пенсионерку пригласили в суд, в наказание она получила 7 суток административного ареста», — уточняется в публикации.

Портал msk1.ru сообщил, что свою вину Наталья Ивановна в суде не признала, заявив, что снимала подозрительных, по ее мнению, мужчину и женщину для безопасности.

При этом другие пассажиры рассказали, что спутник пассажирки в никабе также набросился на пенсионерку. По их словам, сначала он сломал пожилой женщине планшет, а затем несколько раз ударил ее.

«Он ее (пенсионерку. — «Газета.Ru») повалил и бил ногами. Он изначально отобрал планшет у женщины и разбил его, женщина в никабе просто сидит спокойно, никто ее не трогал»,

— отметили очевидцы конфликта.

Пострадавшая оказалась бывшей заложницей Басаева

Портал msk1.ru также выяснил, что пострадавшая пенсионерка — это бывший фотокорреспондент Наталья Медведева, которая была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске в 1995 году, организованного под руководством Шамиля Басаева. Она рассказала журналистам, что ее пугают люди в мусульманской одежде в общественных местах.

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Пенсионерка также добавила, что спутник женщины в никабе во время конфликта схватил ее за волосы, бросил на пол и стал избивать ногами и руками.

Медведева уже подала апелляционную жалобу, которую не удовлетворили. Теперь она намерена обращаться в кассационный суд.

«Женщина возмущена тем, что снимать другого человека на видео — хулиганство», — сообщил портал.