Женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд в столичном метро

МВД: женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд на станции «Арбатская»

Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции «Арбатская» в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

По имеющейся информации, вечером 1 апреля на платформе станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии между знакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт.

«В какой-то момент женщина толкнула своего оппонента в сторону прибывающего электропоезда. От удара о состав гражданин получил серьезные телесные повреждения», — говорится в публикации.

Пострадавшего 45-летнего москвича нарядом скорой медицинской помощи доставили в больницу, где ему диагностировали перелом бедренной кости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, ее доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте прошлого года произошел похожий инцидент. В Москве на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии поссорилась пара, и разъяренный мужчина повалил подругу на пол. Затем он, не обращая внимания на свидетелей, столкнул ее на рельсы прямо под приближающийся электропоезд.

Ранее россиянка толкнула под колеса электрички двух девочек и ударила по лицу их спасителя.