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Петербуржец разбил дверь метро кирпичом, чтобы зайти и погреться

В Петербурге будут судить мужчину, разбившего дверь метро

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался попасть в метро ночью. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на входе станции метро «Московские ворота». По версии дознания, 37-летний мужчина замерз и хотел погреться в вестибюле, но метрополитен был закрыт на ночь, поэтому сотрудник не впустил посетителя.

Недовольный ситуацией петербуржец схватил кирпич и нанес восемь ударов по двери, затем ударил ногой по стеклу. На кадрах с места инцидента видно, что мужчина один раз кинул кирпич в дверь, после чего к нему вышел работник, но вскоре вернулся в вестибюль, после чего последовала серия ударов по стеклу.

«В результате противоправных действий ГУП «Петербургский метрополитен» причинен ущерб на сумму более 30 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье о вандализме. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина поджег спящую незнакомку в метро.

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