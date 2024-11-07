В Госдуме сравнили релокантов и иноагентов

Релоканты не сильно отличаются от иноагентов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, комментируя высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина о релокантах, негативно высказывающихся о России.

«У депутатов Госдумы очень много шагов, разъясняющих нашим согражданам, что нет никаких серьезных уважительных причин покидать территорию родной страны в такое непростое время. Более того, мы видим, что за эти три года отношение к русским на Западе ухудшилось. И фактически речь идет о том, что, скажем так, западные политики не делают разбора между гражданами России. И странно, что релоканты этого до сих пор до конца не осознали и не вернулись в нашу страну. Те, кто там остаются, они становятся заложниками, они становятся жертвами этих репрессий. И, по сути дела, релоканты не сильно отличаются от иноагентов — от тех людей, организаций, которые, занимаясь общественной деятельностью на территории России, получают внешнее финансирование», — сказал парламентарий.

По мнению Наумова, во время конфликта с коллективным Западом «было бы странно делать вид, что нас это не касается». Депутат пояснил, что такая позиция «формирует ложное представление и у общественности западных стран о том, что есть русские, которые, ну скажем так, не совсем русские».

«В первую очередь речь идет о таких персонажах, как Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), который шерстит там по разного рода тусовкам, и при этом он просто ведет себя по-хамски. Я раньше, например, считал, что можно относиться к этому всему терпимо, но сейчас, наоборот, поменял свою точку зрения», — заключил Наумов.

7 ноября Володин в своем Telegram-канале сообщил о направленном против них законопроекте. По словам Володина, «для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят отправлять доходы релокантов в России участникам СВО.