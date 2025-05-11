У релокантов-нарушителей арестуют имущество: в России хотят ужесточить «закон о негодяях»

В Госдуме хотят ужесточить закон, позволяющий судить иноагентов и релокантов без их присутствия. Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что парламентарии расширят число статей, по которым можно подобным образом привлечь к ответственности. Кроме этого, имущество проживающих за рубежом россиян могут арестовать до выполнения ими требований суда. Предложение рассмотрят на этой неделе.

В Государственной думе хотят ужесточить «закон о негодяях»: депутаты предложили ужесточить наказание для граждан России, проживающих за границей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума еще в апреле приняла федеральный закон, который позволяет судить релокантов и иноагентов без их участия, однако документ разрешает такую процедуру только по 20 уголовным статьям. В ближайшее время парламентарии планируют усилить административную ответственность для проживающих за границей россиян.

«За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против ее интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей», — написал Володин.

Он добавил, что в перечень войдут:

– пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики;

– дискредитация ВС РФ;

– злоупотребление свободой слова и распространение фейков;

– несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Обвиняемые будут обязаны исполнить решение суда. В противном случае их имущество арестуют.

«Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации», — заключил Володин.

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Релоканты продают имущество

С 1 февраля вступил в силу закон, который позволяет передать имущество иноагентов на хранение государству, если они нарушают закон. А с 1 марта все их доходы в РФ обязаны перечислять на специальный счет, которым они смогут воспользоваться после снятия статуса. До этого, в январе 2024 года, одобрили законопроект, который позволяет конфисковать имущество за дискредитацию ВС РФ. Через какое-то время появились сообщения, что иноагенты начали массово переоформлять свое имущество на родственников или знакомых, а также продавать активы по сниженной цене.

Так, солист Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) оформил права на товарный знак группы на режиссера Алину Пязок. Это якобы помогает ему получать избежать проблем с получением дохода в РФ, пишет SHOT.

Актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом), который не имеет статуса иноагента, но живет за границей вместе с супругой, переписал свою столичную квартиру на жену Анну Назарову. У нее также есть доля в квартире в Доме на Набережной на улице Серафимовича. Кроме этого, Кукушкин продал три машины и два мотоцикла, выяснил SHOT.

Также в СМИ пишут о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Лия Ахеджакова, Дмитрий Назаров, Михаил Фридман, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) пытаются продать свои активы в РФ.

Кто получит статус иноагента?

В начале апреля Володин сообщил, что ГД приняла сразу несколько законов, направленных на контроль деятельности иноагентов. Теперь этот статус получат люди, которые:

– оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ;

– помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ;

– вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.

Иноагентам также запретили обучать, просвещать и получать муниципальную поддержку.

«Вводится уголовная ответственность со сроком лишения свободы до семи лет за оказание из корыстных побуждений или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых наша страна не участвует, а также дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Имущество, полученное в результате таких преступлений, подлежит конфискации», — пояснил Володин.