Киев намерен максимально затягивать возвращение в Россию мирных жителей Курской области, которых насильно удерживают на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По ее данным, в окружении украинского президента Владимира Зеленского называют вывезенных военными ВСУ на Украину жителей российского региона «ценным активом», а также допускают требование вернуть пленных бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в обмен на захваченных курян.

В конце апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона незаконно удерживает 52 мирных жителя Курской области. По словам омбудсмена, Киев нарушает международные принципы гуманности и справедливости. Гражданские лица были вывезены с территории региона во время боевых действий и до сих пор остаются под стражей.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах.