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Жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах

РИА Новости: ВСУ рассказывали жителям Курской области о ненависти к россиянам
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались убедить мирных жителей Курской области уезжать на Украину, при этом рассказывая о ненависти соотечественников к ним. Об этом в интервью РИА Новости сообщили эвакуированные жители села Казачья Локня.

«Я вот, говорит (украинский военный — прим. ред.), стою с вами, разговариваю, а если бы моя мама увидела то, что я с тобой разговариваю, она бы тебе выколола глаза и глотку перегрызла», — заявил собеседник агентства.

Эвакуированные жители добавили, что россиянам нужно уезжать на Украину ради возможности «выжить». При этом, по словам солдат ВСУ, украинцы «ненавидят» русских.

До этого стало известно, что жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от солдат ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Один из местных жителей заявил, что до вторжения украинской армии владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать.

Ранее стало известно, что ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.

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