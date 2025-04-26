Вооруженные силы Украины (ВСУ) незаконно удерживают 52 мирных жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, Киев нарушает международные принципы гуманности и справедливости. Гражданские лица были вывезены с территории региона во время боевых действий и до сих пор остаются под стражей.

«До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм», — подчеркнула Москалькова.

В субботу посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в Суджанском районе Курской области зафиксированы данные о сотнях жертв среди мирных граждан.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее в России заявили о несостоятельности планов Зеленского по Курской области.