В Госдуме рассказали, что у россиян начали расползаться змеи

У жителей Москвы и Подмосковья начали массово расползаться домашние змеи, которых дарили на Новый год в качестве символа. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он отметил, что многие получают живой подарок и не знают, что с ним дальше делать.

«Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья. Спрашивают, почему так много случаев таких стало. Да элементарно потому что на год Змеи все дарили друг другу подарки, и спрос увеличился в десятки раз, по свидетельству тех, кто занимается продажей этих экземпляров. А люди не понимают, что дальше с ними делать, с этими змеями и кого они купили, и насколько это может быть опасно. У кого волей судьбы такие животные оказались, лучше передать. Потому что никто не знает, как обернется дело», — сказал он.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которые запрещены к содержанию дома. В частности, россиянам нельзя держать у себя змей (например, кобр и питонов) и черепах, тигров, львов, гиен, различных приматов, ядовитых пауков (например, тарантулов). Кроме того, в список попали ягуары, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины и другие животные.

До этого Бурматов пояснил «Газете.Ru», что, если животное было приобретено до вступления нормы в силу, у граждан есть право оставить его у себя. Но если оно на кого-то нападет — придется отвечать.

Ранее в Приморском крае в тайгу выпустили амурских тигров.