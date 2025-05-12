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Амурские тигры, которых выпустили в тайгу в Приморье, попали на видео

В Приморском крае в тайгу выпустили амурских тигров

В Приморском крае в тайгу выпустили амурских тигров, брата и сестру, которые зимой нападали на поселки. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Большие кошки попали в центр «Тигр» еще совсем молоденькими тигрятами. Они остались без попечения матери и выживали, как могли – заходили в поселки Дальнереченского района, охотились на собак, потому что добыть еду в дикой природе еще не могли в силу юного возраста», — говорится в сообщении.

Отпугнуть животных от домов людей не получилось, поэтому специалистам пришлось их отлавливать.

Уточняется, что брата поймали в прошлом году, а сестру — в начале этого года. В центре животные окрепли, тогда их смогли отпустить в естественную среду.

На кадрах видно, как мальчик прыгает из машины первым, а девочка не сразу выходит на волю, но вскоре устремляется за братом.

В апреле жители Приморья засняли на видео тигра, гуляющего по дороге. На кадрах видно, как тигр идет по обочине дороги, а после – сворачивает в лес.

Аналогичный случай произошел в Хабаровском крае. На кадрах видно, как большой тигр уходит с проезжей части в лес, при этом водитель начинает сигналить, но животное не реагирует на звук. На записи также видно, что, пройдя несколько метров, тигр ложится и смотрит на автомобиль.

Ранее работник цирка лишился руки из-за нападения тигра на выступлении.

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