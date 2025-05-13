«Не доводить до греха»: россиян призвали сдать в зоопарки своих змей, моржей и медведей

Россиянам следует передать в зоопарки или реабилитационные центры запрещенных к содержанию дома животных, перечень которых в очередной раз обновило правительство РФ. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Это все произошло не сегодня, хотя перечень в очередной раз был расширен. Еще в 2018 году мы всем четко сказали, что держать дома тех, кого держать там опасно, не надо. Лучше передать их в реабилитационные центры, в зоопарки, где их можно безопасно содержать, ухаживать за ними и где животным не грозит опасность и людям не грозит опасность. Сейчас, если у кого-то эти животные есть, я рекомендую передать в инициативном порядке либо в реабилитационные центры, которые у нас есть в регионах, в частности, в Подмосковье у нас очень хороший такой реабилитационный центр есть, либо в зоопарки. Так будет лучше для всех, потому что это очень опасные животные, это не кошки, не собаки, не морские свинки и хомяки, не попугай», — сказал он.

По словам Бурматова, если животное было приобретено до вступления нормы в силу, у граждан есть право оставить его у себя. Накажут, если животное на кого-то нападет.

«Если эти животные были приобретены до вступления нормы в силу, то по закону гражданам дается право оставить этих животных на дожитие. Если есть документы о том, что эти животные были приобретены или подарены давно, то никто наказывать не будет. Накажут, если эти животные были приобретены после или если на них нет документов, если они были приобретены незаконно, ввезены откуда-то незаконным способом. Но даже если они были приобретены давно, они все равно представляют опасность, поэтому по закону ответственности не будет за содержание, но, если вдруг оно на кого-то нападет и причинит вред, тогда ответственность будет уголовная и можно получить реальный срок даже за это. Это действительно очень опасные виды. Лучше не доводить до греха», — подчеркнул он.

Депутат вспомнил недавнюю историю, когда москвич держал пуму в однокомнатной квартире и выгуливал ее в парке. Бурматов добавил, что мужчина распугал всех соседей, и кошку у него забрали.

«Это на совести людей. Я не так давно занимался историей одного молодого человека, который вот так приобрел пуму. Это очень серьезное животное, а он ее держал в Москве, и гулял с ней в парке, затерроризировал весь район, потому что люди боялись в парк выйти. Эта пума от него несколько раз сбегала, ее МЧС ловили. Документы о покупке оказались фиктивными, и животное удалось конфисковать, но этим пришлось заниматься на протяжении достаточно длительного времени. А он за то время, пока это несчастное животное у него жило, не только всех соседей довел до белого каления, он еще и животное довел до эпилепсии. И сейчас пума фактически инвалид, тяжело больное животное, содержится в реабилитационном центре. Теперь государство должно на это тратить деньги. Я видел его квартиру однокомнатную, в которой он содержал — там все было ободрано и сгрызено до бетона, как квартира, когда дом в черновой отделке сдается. И люди продавали квартиры, уезжали, потому что не хотели такого соседства», — уточнил он.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которые запрещены к содержанию дома. В частности, россиянам нельзя держать у себя змей (например, кобр и питонов), черепах, тигров, львов, гиен, различных приматов, ядовитых пауков (например, тарантулов).

Кроме того, в список попали ягуары, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины и другие животные.

Ранее зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы.