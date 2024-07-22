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В Чечне назвали Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации»

В Чечне поддержали блогера Тамаева в конфликте с Мизулиной

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и призвала его извиниться. В защиту блогера выступил министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев, напомнив, «руководителям непонятных организаций», что про них «тоже есть разного рода информация».

«Непонятные руководители непонятных организаций постоянно жалуются на Асхаба Тамаева. Он является активным молодым человеком с правильной гражданской позицией», — заявил министр.

Дудаев также порекомендовал оставить блогера «в покое», напомнив, что тот «регулярно помогает бойцам специальной военной операции на Украине».

До этого на YouTube вышел якобы разоблачительный ролик о незаконной деятельности Тамаева. Блогер заставил извиниться человека, сделавшего этот контент.

В ответ на это глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что «нормальные люди в таких случаях идут с иском в суд», тогда как Тамаев сам «должен извиниться за все свои позорные и нарушающие закон действия».

По словам Мизулиной, блогер якобы занимается скамом и обманом своих зрителей. Также общественный деятель указала, что Тамаев при этом «не уважает ислам», ведь «стримит казино» и вовлекает в это молодежь.

Ранее Мизулина прокомментировала информацию о возможной блокировке YouTube в России.

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