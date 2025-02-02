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В Днепропетровской области у здания военкомата произошел взрыв

Взрыв раздался возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области
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РИА «Новост

Взрыв раздался у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

«По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина», — сказано в сообщении.

Украинский телеканал «Общественное» заявил, ссылаясь на правоохранителей, что, по предварительным данным, ранения получил военнослужащий.

1 февраля сообщалось, что в городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в здании ТЦК. Там выбило окна.

Также накануне сообщалось, что в городе Пирятин Полтавской области Украины произошло вооруженное нападение на сотрудника Полтавского районного военкомата, который сопровождал группу военнообязанных к месту прохождения службы в 199-м учебном центре. Инцидент произошел на автозаправочной станции. Неизвестный мужчина в балаклаве с охотничьим ружьем попытался завладеть оружием военнослужащего, и, получив отказ, открыл огонь. После нападения он завладел автоматом сотрудника военкомата и сбежал вместе с одним из мобилизованных.

Ранее сообщалось, что ТЦК предлагают украинским гражданам не воевать за деньги.

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