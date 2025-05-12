Военком из города Звягеля Житомирской области Украины назвал работников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «людоловами». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сегодня звягельские людоловы, видите, отрабатываем. Работаем по рыбакам, по всем. Так что вечером что-то наловим, будет рыба», — рассказал мужчина в своем блоге.

Также в одном из видеороликов военком попросил областное руководство ТЦК перевести его в войска противовоздушной обороны.

10 мая руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов сообщил, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.