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В Приморье ветераны и дети войны остались без горячей и холодной воды перед Днем Победы

Во Владивостоке ветераны и дети войны остались без воды перед Днем Победы
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Depositphotos

Во Владивостоке в многоквартирном доме на улице Черемуховой с 8 мая нет ни холодной, ни горячей воды. Об этом пишет местный портал VL.RU.

По данным журналистов, воду людям не подвозили до 11 мая, ее приходилось покупать за свой счет.

«Аварийная служба УК отправляет в водоканал, водоканал переводит на УК. Воды в доме до сих пор нет. У меня бабушка в квартире проживает, 88 лет, лежачая. Невозможно помыть и покормить», — рассказала корреспондентам жительница дома.

Прокуратура Приморского края по факту длительного отключения холодной воды инициировала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. На место выехали представитель надзорного ведомства, начальник управления содержания жилищного фонда мэрии, сотрудники водоканала и управляющей компании.

Директору УК вынесли постановлении о нарушении.

«Виновное лицо вызвано для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ведомство контролирует восстановление водоснабжения.

Ранее москвичам рассказали, что делать при слишком долгом отключении горячей воды.

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