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Москвичам рассказали, что делать при слишком долгом отключении горячей воды

360.ru: если горячую воду отключают не по графику, нужно жаловаться в МОЭК
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Depositphotos

В Москве и Подмосковье с 20 мая стартует сезон профилактических работ, на период проведения которых в многоквартирных домах традиционно будут отключать горячую воду. Жители столичного региона могут найти график отключений, а если воду задерживают и не дают слишком долго – следует жаловаться в МОЭК, уточняет 360.ru.

Горячую воду отключают, так как это необходимо для работ по подготовке коммуникаций к будущему отопительному сезону. В это время коммунальщики проверяют состояние тепловых станций, сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Причем в домах, которые снабжены альтернативным трубопроводом, работы могут проводить без отключений – воду просто пускают по дополнительным трубам.

Графики отключений можно найти в Telegram-боте «Плановые отключения МО», на официальных сайтах городских округов, на сайтах и по телефонам УК.

Если горячую воду по графику должны были уже дать, но этого не происходит, то нужно жаловаться. Жителям столичного региона рекомендуется звонить в единый диспетчерский центр по номеру: +7 (495) 539-53-53, или на горячую линию МОЭК (Московская объединённая энергетическая компания) по телефону: +7 (495) 539-59-59. Кроме того, можно оставить онлайн-заявку или направить ее на почту электронной приемной на mos.ru, на сайте или в приложении УК.

Жаловаться специалисты советуют в случаях, когда, к примеру, аварийное отключение затянулось или вода дома холоднее 60 или горячее 75 градусов.

До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин объяснял, что российское жилищно-коммунальное хозяйство не может отказаться от ежегодных плановых отключений горячего водоснабжения, потому что в стране применяются централизованные системы теплоснабжения. По его словам, россияне могут рассчитывать только на то, что в стране в течение 10-20 лет произойдет сокращение продолжительности отключений горячей воды.

Ранее СК в Москве начал проверку после прорыва трубы с горячей водой.

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