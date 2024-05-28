Россиянам объяснили, можно ли отказаться от плановых отключений горячей воды

Российское жилищно-коммунальное хозяйство не может отказаться от ежегодных плановых отключений горячего водоснабжения, потому что в стране применяются централизованные системы теплоснабжения. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

«По-хорошему, по какому пути идет Европа, и на самом деле это правильный путь, но России это не грозит — там делаются не централизованные теплоцентрали, а, скажем, либо квартальные, когда одна котельная, например, в Берлине, у которой есть пеллеты — это такая древесная стружка, которая спрессована; и вот у них один небольшой котел, как на даче, вот он, допустим, девять девяти- или пятиэтажных домов отапливает. Понятно, что при такой системе нет необходимости что-то отключать», — объяснил эксперт.

При этом для того, чтобы применять аналогичный способ в России, придется полностью менять концепцию строительства, добавил он. По его словам, россияне могут рассчитывать только на то, что в стране в течение 10-20 лет произойдет сокращение продолжительности отключений горячей воды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков до этого говорил, что плановые отключения горячей воды в Москве перенесены на 20 мая в связи с резким похолоданием погоды.

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