Россия может перебросить войска в Ливию. Премьер Дбейба угрожает ответить силой

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выразил протест против возможного размещения российских военных на территории страны, заявив, что Ливия не потерпит «иностранной силы, стремящейся к навязыванию своей гегемонии». Его комментарии прозвучали на фоне слухов о возможной переброске российских военных из Сирии в Ливию.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выразил решительный протест против возможного размещения российских военных на территории страны. Он заявил, что Ливия не потерпит «иностранной силы», которая стремится навязать свою гегемонию и власть. Дбейба подчеркнул, что страна будет бороться с теми, кто пытается въехать в Ливию без разрешения.

«Никто не будет принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу», — цитирует его слова агентство Bloomberg.

Комментарии Дбейбы прозвучали на фоне предположений экспертов о том, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала о возможной переброске военной техники на восток страны, контролируемый поддерживаемым Россией правительством маршала Халифа Хафтара. Дбейба категорически отверг такие намерения, заявив, что это «нехорошо» для Ливии.

Слухи о выводе войск из Сирии

Накануне WSJ писала, что Россия якобы начала выводить свои системы ПВО и другое вооружение с военных баз в Сирии и перемещать их в Ливию. По данным источников издания, российские грузовые самолеты транспортируют с сирийских баз на восток Ливии в том числе радары для для зенитно-ракетных систем С-400 и С-300. Также в Ливию были якобы выведены военные части, авиация и другое вооружение.

Речь идет о восточной части Ливии, которой управляет генерал Халифа Хафтар, командующим Ливийской национальной армией. С 2014 года Ливия находится в состоянии глубокого политического раскола, разделенная между двумя противоборствующими правительствами. На западе страны действует поддерживаемое ООН Правительство национального единства (ПНЕ), в то время как на востоке, в Тобруке, находится палата представителей, ориентированная на силы под командованием Хафтара, который поддерживает близкие отношения с Россией.

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О выводе российских войск из Сирии также писала газета Financial Times. По данным издания, Россия начала сокращать свое военное присутствие в Сирии, отводя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе.

Агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии писало, что российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию. Согласно спутниковым снимкам, на которые ссылается агентство, Россия активно перемещала свое военное оборудование с авиабаз в Сирии, включая два грузовых самолета Ан-124.

Окончательного решения нет

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения по поводу сохранения российских военных баз в Сирии пока нет. По его словам, Москва продолжает контактировать с «представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию» в Сирии.

«Все это будет определяться в ходе диалога», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о будущем российских баз в Сирии и о том, справедливы ли сообщения о возможном выборе Ливии как новой территории для создания российских баз.