Белоусов встретился с главнокомандующим армии Ливии

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии», — сообщили в ведомстве.

Также в ходе переговоров стороны договорились реализовывать взаимодействие по линии военных ведомств во имя обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

10 мая с Хафтаром встретился президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время в Ливии нет единой централизованной системы управления. Благодаря посредничеству ООН, полномасштабная гражданская война в стране прекратилась, власть разделена между Высшим государственным Советом в Триполи и парламентом на юго-востоке страны, избирающим Правительство народного согласия. Халифа Хафтар объявлен военным преступником восточным правительством и является главнокомандующим вооруженной группировкой, интересы которой представляет Высший государственный совет.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.