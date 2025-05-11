Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов встретился с главнокомандующим армии Ливии

Глава МО РФ Андрей Белоусов встретился с главнокомандующим армии Ливии Хафтаром
close
Esam Omran Al-Fetori/Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии», — сообщили в ведомстве.

Также в ходе переговоров стороны договорились реализовывать взаимодействие по линии военных ведомств во имя обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

10 мая с Хафтаром встретился президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время в Ливии нет единой централизованной системы управления. Благодаря посредничеству ООН, полномасштабная гражданская война в стране прекратилась, власть разделена между Высшим государственным Советом в Триполи и парламентом на юго-востоке страны, избирающим Правительство народного согласия. Халифа Хафтар объявлен военным преступником восточным правительством и является главнокомандующим вооруженной группировкой, интересы которой представляет Высший государственный совет.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами