Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице

СК: обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в медучреждении

Раненный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале, пока находится в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Состояние [обвиняемого] тяжелое», — отметили в ведомстве.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении не выжили двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Позже раненому участнику нападения предъявили обвинения в хищении оружия, угоне автомобиля, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей. В ходе допроса он признал вину и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции, подчеркнули в СК.

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.