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Глава Бурятии прокомментировал задержание министра по развитию транспорта

Цыденов: задержание Гоге связано с делом главы «Бурятрегионавтодора»
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Минтранс Бурятии/VK

Задержание министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге связано с делом арестованного руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов, передает РИА Новости.

«Это продолжение той работы, которая была начата еще в прошлом году, когда был задержан руководитель «Бурятрегионавтодора» и руководитель компании-подрядчика. Продолжение того эпизода идет», — сказал глава республики.

О задержании Гоге утром 12 мая сообщили в правительстве Бурятии. По словам заместителя председателя правительства республики Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции — одна из основных задач областного правительства, власти ожидали ареста министра и взаимодействовали с правоохранительными органами.

При этом Соснин был задержан в феврале. По словам пресс-секретаря министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Екатерины Устюшенко, в «Бурятрегионавтодоре» проходили следственные мероприятия.

Ранее в Ивановской области задержали чиновников по делу о взятках.

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