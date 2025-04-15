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В Ивановской области задержали чиновников по делу о взятках

В Ивановской области задержали двух чиновников за взятки свыше 50 млн рублей
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток свыше 50 млн руб. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ивановской области.

«Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог», — говорится в публикации.

В данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что бывший вице-премьер республики Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, его задержали в Москве. Как сообщил «Ъ» источник в окружении экс-вице-премьера Коми, его задержали в Москве, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года. Сам Виноградов заявлял, что в столице ему предложили работу в одной из государственных корпораций.

Ранее задержали главу мурманского ЗАТО Видяево.

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