Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии задержали руководителя «Автодора» Владимира Соснина

«Тивиком»: задержали руководителя «Автодора» Бурятии Владимира Соснина
close
«Бурятрегионавтодор»

Руководителя «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина задержали. Об этом сообщает местный портал «Тивиком» в своем Telegram-канале.

«Следственные мероприятия проходят в «Бурятрегионавтодоре», информация о них разглашению не подлежит», — сообщила изданию Екатерина Устюшенко, пресс-секретарь министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

По данным издания, Соснин уже дает показания.

Накануне в Саратовской области уволили министра транспорта Алексея Петаева.

В январе 2025 года в Белгородской области уволили министра труда и соцзащиты населения Елену Батанову. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, она переходит на другое место работы. Где чиновница в дальнейшем будет работать, Гладков не уточнил.

13 декабря 2024 года Гладков уволил своего заместителя Юлию Щедрину. Позднее СМИ писали, что Щедрина могла стать фигуранткой уголовного дела за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. В региональном правительстве Щедрина с апреля 2021 года курировала работу агропромышленного комплекса.

Ранее уволили арестованного гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами