В Бурятии задержали руководителя «Автодора» Владимира Соснина

Руководителя «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина задержали. Об этом сообщает местный портал «Тивиком» в своем Telegram-канале.

«Следственные мероприятия проходят в «Бурятрегионавтодоре», информация о них разглашению не подлежит», — сообщила изданию Екатерина Устюшенко, пресс-секретарь министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

По данным издания, Соснин уже дает показания.

Накануне в Саратовской области уволили министра транспорта Алексея Петаева.

В январе 2025 года в Белгородской области уволили министра труда и соцзащиты населения Елену Батанову. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, она переходит на другое место работы. Где чиновница в дальнейшем будет работать, Гладков не уточнил.

13 декабря 2024 года Гладков уволил своего заместителя Юлию Щедрину. Позднее СМИ писали, что Щедрина могла стать фигуранткой уголовного дела за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. В региональном правительстве Щедрина с апреля 2021 года курировала работу агропромышленного комплекса.

Ранее уволили арестованного гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина.