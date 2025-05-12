Суд Москвы заочно приговорил экс-посла Украины по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего применять насилие над русскими. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов.

По словам правозащитника, Врублевский приговорен к шести годам колонии.

В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Как сообщили в МИД Казахстана, Врублевский извинился и уехал в отпуск. Позднее президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с поста посла республики.

В конце августа 2024 года Врублевский был заочно осужден на шесть лет лишения свободы за разжигание ненависти и вражды. В марте того же года его объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали в России за слова о русских. Экс-посла также внесли в перечень экстремистов и террористов в России.

Позднее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому дипломата также заочно осудили на шесть лет, и направил на пересмотр уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).

Ранее экс-депутата Госдумы заподозрили в связи с легионом ВСУ.