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Суд вынес приговор украинскому дипломату, призывавшему убивать русских

Суд осудил на 6 лет экс-посла Украины в Казахстане за призыв убивать русских

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Республике Казахстан Петру Врублевскому, признав его виновным в разжигании ненависти и вражды. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считать заочным», – зачитал текст приговора судья Тимур Вахрамеев.

Врублевский был признан виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия).

Отмечается, что в суде прокурор потребовал приговорить Врублевского к шести годам колонии заочно.

В августе 2022 года Врублевский заявил, что Украина хочет расправиться над большим числом русских. Дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний, после чего он извинился за свои слова.

Не смотря на извинения, в марте 2024 года Врублевский был объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в РФ за слова о русских. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в России.

Ранее экс-депутата Госдумы заподозрили в связи с легионом ВСУ.

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