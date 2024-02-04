Госизмена и призывы к терроризму. Экс-депутата Госдумы заподозрили в связи с легионом ВСУ ФСБ возбудила три уголовных дела против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*

Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждены три новых уголовных дела: о госизмене, призывах к терроризму и связи с террористической организацией. По версии ФСБ, он «принимает непосредственное участие» в деятельности украинского «Легиона «Свобода России»**. Пономарев уехал из России в 2014 году и проживает на Украине, в России он заочно арестован, признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

Федеральная служба безопасности возбудила против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) три новых уголовных дела. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России», — рассказал собеседник агентства.

По данным агентства, все уголовные дела объединили в одном производстве.

Позже информацию подтвердили в самой ФСБ.

По заявлению ведомства, Пономарев участвует в деятельности украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), признанного Верховным судом РФ террористической организацией.

«Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности <...> «Легиона Свобода России», — указывается в пресс-релизе.

Отъезд и уголовные дела

Пономарев был депутатом Госдумы с 2007 года, в 2014-м уехал из России после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Первое время он находился в США, а потом переехал на Украину, власти которой предоставили ему гражданство.

По заявлению ФСБ, весной 2022 года бывший депутат Госдумы посетил Мариуполь в дни осады «Азовстали» и пытался убедить бойцов полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) не покидать город.

В августе 2022-го объявил себя представителем «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, ответственна за подрыв автомобиля Дарьи Дугиной. Подписал «Ирпеньскую декларацию» о создании «политического центра» и лично возглавил его.

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Пономарева уголовное дело по статье о распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. 30 августа того же года Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата.

В сентябре 2023 года на Пономарева завели еще одно дело — по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности».

25 января бывшего парламентария внесли в перечень террористов и экстремистов.

«Легион «Свобода России»

По информации Киева, «Легион «Свобода России» — первое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированное из граждан РФ с начала специальной военной операции. Также украинская сторона заявляет о якобы существования «всенародного движения», занимающегося организацией диверсий непосредственно на российской территории.

В ноябре 2023 года силовики задержали жителя Казани по подозрению в подготовке нескольких терактов и диверсий на территории Татарстана. По данным Telegram-канала Shot, он был сторонником «Легиона «Свобода России». При обыске у него дома нашли элементы для создания самодельной бомбы.

В ходе допроса 30-летний мужчина сообщил, что планировал поджечь военную технику на территории казанского танкового училища и совершить несколько взрывов на железной дороге.

Подозреваемый также показал силовикам оборудованный им в лесу схрон с 17 бутылками керосина.

Осенью 2023-го российских писателей Людмилу Улицкую, Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина обвинили в поддержке ВСУ из-за проданной на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» книги с их автографами. Сами писатели составили коллективное обращение, в котором отвергли обвинения в поддержке украинской армии и содействии терроризму.