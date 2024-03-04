Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-посол Украины в Казахстане объявлен в розыск в России

Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский заочно арестован за слова о русских

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Бывший чрезвычайный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в России за слова о русских. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — сказано в сообщении.

6 февраля Петр Врублевский был внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.

В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний.

Врублевский, как сообщили в МИД Казахстана, извинился. Однако не был выдворен из страны, а уехал в отпуск.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Врублевского.

Ранее в Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами