Экс-посол Украины в Казахстане объявлен в розыск в России

Бывший чрезвычайный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в России за слова о русских. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — сказано в сообщении.
6 февраля Петр Врублевский был внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.
В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний.
Врублевский, как сообщили в МИД Казахстана, извинился. Однако не был выдворен из страны, а уехал в отпуск.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Врублевского.
Ранее в Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене.