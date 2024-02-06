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Экс-посол Украины Петр Врублевский* внесен в перечень экстремистов в России

Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России

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Виктор Толочко/РИА Новости

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ. Об этом свидетельствуют данные из базы Росфинмониторинга.

«Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев», — указано в списке.

В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинский режим пытается расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний.

Врублевский, как сообщили в МИД Казахстана, извинился. Однако не был выдворен из страны, а уехал в отпуск.

5 февраля стало известно, что бывшего представителя территориальной обороны Украины, трансгендера Сару Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов.

Помимо Эштон-Чирилло в обновленный перечень экстремистов включили журналистов The Washington Examiner Тома Рогана и Гердона Хьюго. В мае 2018 года СК России сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста за колонку в издании, где обнаружили призывы взорвать Крымский мост. Против разместившего материал на сайте издания редактора Гердона также возбуждено дело.

Ранее экс-депутата Госдумы заподозрили в связи с легионом ВСУ.

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