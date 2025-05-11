SHOT назвал предварительную причину возгорания на нефтегазовом месторождении в Сибири

SHOT: пожар на месторождении в ЯНАО мог произойти из-за резкого поступления газа

Пожар на месторождении «Харапурнефтегаза» в Ямало-Ненецком автономном округе, предварительно, мог произойти из-за резкого поступления газа в ствол скважины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пожар до сих пор не могут потушить. В настоящее время на месторождении горят два 25-метровых факела, отметили журналисты.

О пожаре на месторождении несколькими часами ранее сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, возгорание началось накануне вечером, когда загорелись две нефтегазовые скважины. В результате пожара одна из вышек разрушилась, при этом пострадали три человека.

В марте на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел мощный взрыв и начался пожар. По предварительной причине, возгорание случилось после падения обломков БПЛА. Пожарным удалось справиться с огнем за несколько часов.

Ранее жителей Туапсе призвали не выходить на улицу из-за горящего НПЗ.