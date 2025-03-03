Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализован

Возгорание на территории Уфимского НПЗ в Башкирии локализовано. Об этом сообщило ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, на месте работают специалисты, включая мобильную лабораторию, контролирующую состояние воздуха. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

До этого в МЧС сообщили, что возгорание произошло в районе печи сжигания. На место прибыли пожарные расчеты, также направлена лаборатория для контроля состояния воздуха. В МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих районов.

О взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Отмечалось, что возгорание, предположительно, произошло после падения обломков БПЛА.

24 февраля украинская армия предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом на одно из нефтегазовых предприятий в промышленной зоне Черниковки города Уфы. Тогда о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее в Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома троих детей.