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При пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири рухнула вышка

В Сибири загорелось нефтегазовое месторождение, три человека пострадали
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре на месторождении «Харапурнефтегаза» обрушилась вышка. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание началось накануне вечером, когда загорелись две нефтегазовые скважины. В результате пожара одна из вышек разрушилась, при этом пострадали три человека. Они госпитализированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как уточняется в посте, борьба с огнем все еще продолжается. Столбы огня достигают высоты 25 м.

В марте на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел мощный взрыв и начался пожар. По предварительной причине, возгорание случилось после падения обломков БПЛА. Пожарным удалось справиться с огнем за несколько часов. На месте ЧП работали специалисты МЧС и мобильная лаборатория, контролирующая состояние воздуха. О пострадавших не сообщалось.

Ранее жителей Туапсе призвали не выходить на улицу из-за горящего НПЗ.

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