ВСУ атаковали предприятие в Уфе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками предприятие в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, сейчас на заводе пожар. Отмечается, что возгорание произошло после падения обломков БПЛА.

24 февраля украинская армия уже предпринимала попытку атаки беспилотным летательным аппаратом на одно из нефтегазовых предприятий в промышленной зоне Черниковки города Уфы. Тогда о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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