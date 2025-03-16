Жителей Туапсе призвали ограничить выход на улицу из-за горящего НПЗ

Жителям Туапсе необходимо ограничить выход на улицу из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшегося после атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В воздухе выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ», — отметил он и призвал ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, а при выходе на улицу использовать маску.

На месте пожара на НПЗ остается сильное задымление, добавил Бойко.

В ночь на 14 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтекомплекс в Туапсе, в результате чего загорелся один из резервуаров с бензином, площадь возгорания превысила 1 тысячу квадратных метров. Позже власти уточнили, что пожарные локализовали возгорание на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров. Тушение возгорания продолжается — на месте работают 188 человек и 55 единиц техники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.