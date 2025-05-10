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В Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали около 40 человек

На остановке в Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали не менее 40 человек

На станции Харамидере в Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали около 40 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль, передает AHaber.

Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 37-летнюю женщину спасти не удалось.

После аварии движение метробусов было приостановлено, затем возобновлено только по одной из полос. Причины ДТП пока не установлены.

До этого сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло. Известно, что пять российских туристов попали в больницу, а одну женщину перевели в реанимацию.

Другой похожий инцидент произошел в Анталье в феврале. Транспорт направлялся в город Гиресун. По пути следования водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали 33 человека

Ранее в ДТП с автобусом в Турции пострадали трое туристов из РФ.

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