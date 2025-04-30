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Россиянка остается в реанимации после ДТП в Турции

ТАСС: В больницах Антальи находятся пять россиян, пострадавших в ДТП
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hurriyetdailynews.com

В больницах Антальи остаются пять пострадавших в ДТП россиян, одна женщина – в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье.

«В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одной российской гражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей», — сообщили дипломаты.

По информации источника, еще три человека остаются в медучреждении с незначительными травмами. Врачи готовят их к выписке.

До этого сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндoгду на бульваре Мустафы Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

Ранее появились кадры с моментом ДТП в Турции.

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