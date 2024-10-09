В ДТП с автобусом в Турции пострадали трое туристов из РФ

Генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненых в аварии с автобусом в Турции россиянах. Сообщение дипмиссии приводит РИА Новости.

Туристы получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских туристов в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

«Один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня», — сообщили в генконсульстве.

Отмечается, что дипломаты держат данную ситуацию на приоритетном контроле.

Перед этим сообщалось, что турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой. Во время одного из трюков мужчина не справился с управлением и транспорт повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась. Туристы получили травмы. Один из пострадавших был госпитализирован уже в Санкт-Петербурге.

Ранее россиянин прилег отдохнуть на сапборде и едва не оказался в Турции.