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В Турции свыше 30 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Анталье 33 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
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İHA

В турецком городе Анталья автобус с пассажирами попал в ДТП. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

По данным телеканала, транспорт направлялся в город Гиресун. По пути следования водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали 33 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Людей госпитализировали.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что автобус получил серьезные повреждения. У него выбиты стекла, оторвана боковая часть, а запчасти от транспорта разбросаны по дороге. Также видно, что на место происшествия прибыли службы спасения.

До этого в турецком городе Шанлыурфа грузовик вылетел с моста вместе с автомобилем. У транспорта отказали тормоза, поэтому он врезался в минимум пять машин, после чего съехал с моста вместе с легковым автомобилем. В результате дорожной аварии пострадали 22 человека, еще трое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работали оперативные и экстренные службы.

Ранее в Краснодаре столкнулись автомобили Porsche и Toyota.

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