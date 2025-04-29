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В Турции перевернулся автобус с россиянами

SHOT: автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«По информации SHOT, отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде. Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина стоит возле пешеходного перехода и ждет, когда проедут автомобили. Далее — россиянка начинает идти, и в этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль, от чего женщина отлетает в сторону.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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