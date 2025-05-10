В Бурятии локализовали лесной пожар

Сотрудники МЧС России локализовали лесной пожар в Республике Бурятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Пожар локализован на площади 110 га», — заявили в ведомстве.

Днем 10 мая в МЧС России рассказали, что в Бурятии произошел крупный лесной пожар рядом с селом Романовка, его площадь составляла 38 га. Там отметили, что угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлекли свыше 200 человек, задействованы 43 единицы техники.

В субботу сообщалось, что лесные пожары в Забайкалье, которые бушуют в регионе уже практически неделю, вплотную подошли к столице края — Чите.

14 апреля президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Глава государства отметил, что минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров превышает показатели прошлого года.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.