Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии локализовали лесной пожар

МЧС: лесной пожар в Бурятии локализован на площади 110 га

Сотрудники МЧС России локализовали лесной пожар в Республике Бурятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Пожар локализован на площади 110 га», — заявили в ведомстве.

Днем 10 мая в МЧС России рассказали, что в Бурятии произошел крупный лесной пожар рядом с селом Романовка, его площадь составляла 38 га. Там отметили, что угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлекли свыше 200 человек, задействованы 43 единицы техники.

В субботу сообщалось, что лесные пожары в Забайкалье, которые бушуют в регионе уже практически неделю, вплотную подошли к столице края — Чите.

14 апреля президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. Глава государства отметил, что минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров превышает показатели прошлого года.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами