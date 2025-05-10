В Бурятии МЧС тушит лесной пожар на площади 38 га

МЧС: в Бурятии лесной пожар рядом с селом Романовка охватил территорию на 38 га

В Бурятии произошел крупный лесной пожар рядом с селом Романовка, его площадь составляет 38 га. Угрозы населенному пункту нет. Об этом сообщили в МЧС России.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 18 тонн воды на очаги пожара. Бульдозером проложены 2 минерализованные полосы. Проведен отжиг сухой травы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли более 200 человек, задействованы 43 единицы техники.

В этот же день сообщалось, что в районе села Смоленка в Забайкальском крае начался пожар площадью 60 га. Всего в Забайкалье зафиксировано 39 лесных пожаров

До этого подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае. Мальчик отправился собирать березовый сок. В какой-то момент ради забавы он поджег сухую траву. Пламя быстро распространилось, и ребенок не смог остановить возгорание лесной подстилки.

Ранее в Бурятии мужчина устроил пожар, сжигая мусор в бочке.