Ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан

Группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах. Открытие опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Пожары на границе дикой природы и городов происходят в районах, где природные ландшафты соседствуют с жилыми зонами. Такие события выбрасывают в атмосферу вредные вещества, включая мелкие частицы и предшественники озона, которые особенно опасны для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Поскольку эти очаги находятся близко к людям, загрязняющие вещества не успевают рассеяться, что усиливает их вредное воздействие.

Ученые использовали передовые методы компьютерного моделирования и базу данных о пожарах, чтобы оценить воздействие выбросов на здоровье. Моделирование показало, что, хотя пожары вблизи городов составляют лишь 3,1% от всех пожаров на шести населенных континентах, их вклад в преждевременную смертность достигает 8,8%.

Исследователи планируют изучить, как различается воздействие дыма от пожаров, которые уничтожают деревья, и пожаров, сжигающих строения. Последние могут выделять дополнительные токсичные вещества, что делает их еще более опасными для здоровья.

Ранее ученые выяснили, что вдыхание грязного воздуха вызывают опасный «шторм» в мозге.