Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин анонсировал открытие молокозавода в РФ, построенного с участием Вьетнама

Путин: в РФ откроется молокозавод, построенный при участии Вьетнама
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал об открытии молочного завода, который был построен при участии компании TH Group из Вьетнама. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Знаю, что завтра будет дан старт работе молокозавода в Калужской области, построенного при участии вьетнамской компании», — заявил глава государства по итогам переговоров с генеральным секретарем Коммунистической партии азиатской республики То Ламом.

По его словам, продукция этого предприятия будет поставляться, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

10 мая в Москве состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и То Лама. Во время беседы президент РФ выразил благодарность вьетнамскому политику за решение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама отметил историческое значение победы советских войск над фашистской Германией в 1945 году. То Лам подчеркнул, что подвиг Красной армии не только положил конец империализму и колониализму, но и открыл путь к миру и процветанию для всего человечества.

Ранее То Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами