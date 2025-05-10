То Лам заявил о вкладе Красной армии в достижение мира и процветания

То Лам: победа СССР над фашизмом принесла человечеству мир и процветание

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, То Лам, подчеркнул историческое значение победы Красной армии над фашистской Германией в 1945 году. Слова политика приводит ТАСС.

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным Лам заявил, что эта победа не только положила конец фашизму, империализму и колониализму, но и открыла путь к миру и процветанию для всего человечества. Политик назвал это событие «триумфальной Победой».

10 мая генсек Вьетнама прибыл в Кремль для проведения переговоров с российским лидером. Путин выразил благодарность То Ламу за решение присоединиться к мероприятиям, посвященным 80-летию Победы.

9 мая вьетнамский политик принял участие в Параде Победы. Позже он встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и министром экономического развития России Максимом Решетниковым, а также со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее генсекретарь Вьетнама провел встречу с российскими студентами в Москве.