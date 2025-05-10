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Вьетнамскому политику присвоили звание почетного профессора РАНХиГС

Генсеку ЦК Компартии Вьетнама Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС
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РАНХиГС

Генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщает ТАСС.

Политик одел бордовую мантию и квадратную академическую шапочку.

Генсекретарь находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позднее представитель Вьетнама встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и министром экономического развития России Максимом Решетниковым, а также со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

10 мая То Лам должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, как об этом сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом переговоры с участием делегаций двух стран.

Ранее генсекретарь Вьетнама провел встречу с российскими студентами в Москве.

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