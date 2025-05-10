В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамск «Бегишево» сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу воздушной гавани были введены около 09:50 и сняты в 10:10 по московскому времени.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне в Бегишево вводили ограничения «с целью повышения безопасности полетов гражданской авиации», как сообщила Росавиация.

До этого аэропорт Новокузнецка, расположенный в Кемеровской области, снова начал принимать и отправлять рейсы. Администрация аэропорта пожелала пассажирам безопасных путешествий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причиной временных ограничений в работе аэропорта стали выявленные дефекты на взлетно-посадочной полосе.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.