Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Нижнекамска
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Нижнекамск «Бегишево» сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу воздушной гавани были введены около 09:50 и сняты в 10:10 по московскому времени.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне в Бегишево вводили ограничения «с целью повышения безопасности полетов гражданской авиации», как сообщила Росавиация.

До этого аэропорт Новокузнецка, расположенный в Кемеровской области, снова начал принимать и отправлять рейсы. Администрация аэропорта пожелала пассажирам безопасных путешествий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причиной временных ограничений в работе аэропорта стали выявленные дефекты на взлетно-посадочной полосе.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами