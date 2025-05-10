В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация сообщила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамска «Бегишево» ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Накануне в Бегишево вводили ограничения «с целью повышения безопасности полетов гражданской авиации», как сообщила Росавиация.

До этого аэропорт Новокузнецка, расположенный в Кемеровской области, снова начал принимать и отправлять рейсы. Администрация аэропорта пожелала пассажирам безопасных путешествий.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причиной временных ограничений в работе аэропорта стали выявленные дефекты на взлетно-посадочной полосе. В результате были задержаны рейсы авиакомпаний Red Wings, Nordwind и S7, направляющиеся в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. В ожидании вылета находились более 300 пассажиров, среди которых 23 ребенка.

Ранее аэропорт Шереметьево возобновил работу.