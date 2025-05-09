Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

В нижнекамском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) были отменен запрет на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что воздушная гавань вернулась к штатной работе в 14:00 по московскому времени.

Как отмечается, ограничения вводились с целью повышения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого аэропорт Новокузнецка, расположенный в Кемеровской области, снова начал принимать и отправлять рейсы. Администрация аэропорта пожелала пассажирам безопасных путешествий.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причиной временных ограничений в работе аэропорта стали выявленные дефекты на взлетно-посадочной полосе. В результате были задержаны рейсы авиакомпаний Red Wings, Nordwind и S7, направляющиеся в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. В ожидании вылета находились более 300 пассажиров, среди которых 23 ребенка.

Ранее аэропорт Шереметьево возобновил работу.