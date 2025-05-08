В аэропорту Новокузнецка сняли временные ограничения

Аэропорт Новокузнецка в Кемеровской области возобновил прием и отправление рейсов. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани в Telegram-канале.

В публикации говорится, что задержанный вылет в Казань пройдет в 14:40 по местному времени, в Екатеринбург — в 13:00, а в Новосибирск — в 13:30.

Представители аэропорта пожелали всем безопасных путешествий.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что причиной ограничения работы аэропорта стали обнаруженные дефекты взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были задержаны рейсы авиакомпаний Red Wings, Nordwind и S7 в города Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Вылета ожидали более 300 пассажиров, из них 23 ребенка.

Утром в аэропортах Иванова и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу. Ограничения в воздушных гаванях были сняты в 06:03 мск.

Ранее аэропорт Шереметьево возобновил работу.