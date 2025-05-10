В Индии прокомментировали атаки беспилотников Пакистана

Пакистан запустил множество беспилотников по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности мирное население. Об этом заявили в департаменте по связям с общественностью Министерства обороны Индии, передает ТАСС.

«10 мая 2025 года Пакистан продолжил военные действия, нанеся удары по местам отправления культа, таким как знаменитый храм Шамбху, и жилым районам в Джамму», — говорится в заявлении.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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