Двоих британцев признали виновными в вырубке «дерева Робин Гуда»

Двоих британцев признали виновными в том, что они срубили платан Робин Гуда

Двоих британцев, Дэниела Грэма и Адама Каррутерса, признали виновными в том, что они срубили «платан Робин Гуда». Об этом пишет Sky News.

На телефоне Дэниэла Грэма были найдены кадры, подтверждающие его причастность к преступлению. Обоим мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Покушение на знаменитый столетний платан, по словам одного из причастных к делу полицейских, представляло собой «безумный акт вандализма». Грэм и Каррутерс не дали внятных ответов на вопрос о том, зачем они срубили дерево, однако сообщения из их переписки показывают, что им было лестно внимание СМИ к их поступку.

По данным суда, в ночь преступения, 27 сентября, мужчины проехали почти 50 км к месту, где рос платан, из Камбрии, где они проживали, а затем уничтожили его с помощью бензопилы.

Обвинения мужчинам предъявили еще 1 мая 2025 года.

Многовековой платан стал популярным туристическим местом Нортумбрии после того, как дерево появилось на большом экране в 1991 году. в фильме «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли. Новости о его уничтожении появились в конце сентября прошлого года. Тогда в национальном парке Нортумберленд подтвердили, что дерево было повалено намеренно. Изначально полиция Великобритании арестовала 16-летнего подростка, но его виновность не была доказана.

После инцидента со срубленного платана собрали семена, их собирались посадить в природоохранном центре.

Ранее сообщалось, что современная история о Робин Гуде со звездой «Гарри Поттера» выйдет в прокат в РФ.